За порядком во время празднования Рош ха-Шана в Умани будут следить около 500 правоохранителей

За порядком во время празднования Рош ха-Шана в Умани (Черкасская область) будут следить около 500 правоохранителей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел Украины.

Как отмечается, глава украинского МВД Арсен Аваков обсудил подготовку к запланированным мероприятиям с министром внутренних дел Израиля Арие Дери.

"Около полутысячи правоохранителей будут обеспечивать порядок во время ежегодного паломничества в Умань. Совместно с украинскими коллегами будут работать в Умани, по меньшей мере, 15 офицеров полиции Государства Израиль", - говорится в сообщении.

Как отмечается, к охране порядка будут подключены подразделения Национальной полиции и Национальной гвардии, а также подразделения тактической полиции. "По нашим прогнозам в этом месяце в Украину приедет свыше 30 тысяч паломников-хасидов, не только граждан Израиля, но и Америки, Канады, Англии и других государств. Для нас важно решить все деликатные ситуации. Больше всего волнуют провокационные действия, когда нападают или на еврейские реликвии, или на христианские. Хорошо, что при организации паломничества, у нас есть хорошее сотрудничество с офицерами полиции Израиля", - заявил Аваков.