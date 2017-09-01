В Харькове Mercedes влетел в электроопору: трое людей погибли

В Харькове Mercedes влетел в электроопору: трое людей погиблиСегодня, 11:31
В Харькове в результате столкновения Mercedes с электроопорой погибли три человека.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.
"Информация о происшествии поступила в полицию 14 сентября в 23:50. Установлено, что автомобиль Mercedes двигался со стороны аэропорта в направлении центра. По предварительным данным, иномарка столкнулась с елекотроопорой, превысив скорость", - говорится в сообщении
В полиции уточняют, что погибли водитель и 21 и 24-летние пассажиры, граждане Иордании.
По факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.