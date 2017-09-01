Суд освободил от уголовной ответственности бывшего участника незаконного вооруженного формирования "ДНР", который стал участником программы "Тебя ждут дома", - сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что в 2015 году житель Донецкой области под влиянием пропаганды идей "русского мира" вступил в одно из незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР". "В его составе он обустраивал укрепления боевиков и осуществлял пропускной режим, участия в боевых действиях против сил антитеррористической операции не принимал. Увидев грабежи, мародерства, беззаконие, чинимые главарями ОПГ, мужчина оставил незаконное вооруженное формирование. Опасаясь уголовной ответственности, он длительное время скрывался от украинского правосудия в России", - говорится в сообщении.

Узнав о программе СБУ "Тебя ждут дома", бывший участник НВФ решился ею воспользоваться. Мужчина добровольно обратился с заявлением в правоохранительные органы и в настоящее время находится с семьей, оказывая помощь следствию. В ходе досудебного расследования установлено, что житель Донетчины не совершал других тяжких преступлений, поэтому он был освобожден от уголовной ответственности.