В Светлодарске женщина обнаружила мертвого семимесячного ребенка рядом с пьяной невесткой

Мертвого семимесячного ребенка обнаружила свекровь рядом с пьяной невесткой в квартире в прифронтовом Светлодарске.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

В колл-центр полиции "102" поступило тревожное сообщение от женщины, которая рассказала, что в квартире своей невестки она обнаружила мертвого младенца, а рядом - мать в состоянии сильного алкогольного опьянения.

На место немедленно прибыл наряд полиции. На момент приезда правоохранителей 27 - летняя местная жительница была в состоянии такого сильного опьянения, что не могла внятно объяснить, почему ее ребенок мертв.

Согласно показаниям прибора, содержание алкоголя в крови женщины составил 2,7 промилле.

Сейчас с женщиной работает следственно-оперативная группа Бахмутского отдела полиции. Проводятся первоочередные следственные действия для установления обстоятельств смерти ребенка. Сотрудники ювенальной превенции совместно с работниками соцслужб проверяют, в каких условиях проживало младенец.