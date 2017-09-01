Азовское море сделают глубже

Правительство одобрило проведение работ по углублению дна Азовского моря. Для этого из акватории Черного моря будут изъяты самовывозной землесос «Меотида» и ледокол «Капитан Белоусов».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

13 сентября на заседании Правительства был рассмотрено и принято решение о перемещении снаряжения для углубления дна из Черного моря в акваторию Азовского моря.

«Сейчас стоит насущная необходимость перемещения вышеупомянутых судов с целью обеспечения проведения срочных дноуглубляющих работ в акватории Азовского моря», - отметил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

Решение было поддержано и принято Кабинетом Министров.