ЕС продлил санкции против РФ на 6 месяцев

Совет Европейского Союза продлил срок действия санкций против Российской Федерации на шесть месяцев до 15 марта 2018 года.

Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.

Сообщается, что меры предполагают арест активов и запрет на въезд в страны союза. Санкции распространяются на 149 физических и 38 юридических лиц.

Так, из санкционного списка исключены четыре человека в связи с их смертью. Три юридических лица из прошлых санкционных списков провели слияние, их названия из перечня исчезло, ЕС добавил в список новую структуру. Правовой акт о продлении санкций будет опубликован 15 сентября в Официальном журнале ЕС.