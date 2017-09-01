Порошенко заявил об энергетической независимости Украины от РФ

Президент Петр Порошенко заявил об энергетической независимости Украины от Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства. "Обеспечена энергетическая независимость нашего государства.

В 2016 году мы только учились жить без российского газа, а сегодня мы доказали всему миру, что мы способны прожить (без российского газа, - ред.). И газ перестал быть политической удавкой и начал быть обычным товаром", - подчеркнул президент.