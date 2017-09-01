В Киеве подпорная стена обрушилась на жилой дом

В Киеве в районе Совских прудов подпорная стена обрушилась на частный дом; причина ЧП может быть связана со строительными работами, которые ведутся неподалеку.

Об этом сообщил начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Роман Ткачук, передает Сегодня.

Инцидент произошел в среду, 13 сентября, в Ясиноватском переулке (Голосеевский район столицы).

По словам Ткачука, вероятнее всего, причиной обвала стала собравшаяся под стеной пульпа - смесь глины и воды, которая образовалась из-за строительных работ неподалеку.

"Под подпорной стенкой, скорее всего, образовалась пульпа в пустотах, где раньше, возможно, были подвалы частного сектора. Она выдавила эту подпорную стенку. Стена из кирпичей обвалилась на дом в частном секторе. Мы (спасатели - ред.) вчера все это убрали", - сказал чиновник, отметив, что в результате ЧП никто не пострадал.

Ткачук также опроверг информацию СМИ о том, что в Ясиноватском переулке якобы прорвало трубу и вода разрушила расположенные там гаражи. "Там нет ни гаражей, ни водопровода", - подчеркнул он.