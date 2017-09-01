Порошенко призвал Раду завершить судебную реформу на следующей неделе

Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что Верховная Рада на следующей неделе завершит судебную реформу. Об этом он заявил во время встречи с представителями украинского и иностранного бизнеса, сообщает пресс-секретарь Главы государства Святослав Цеголко.

«Ожидаю, что на следующей неделе ВР завершит судебную реформу. Мы не собираемся мириться с несправедливым судопроизводством, в том числе для бизнеса», – заявил Порошенко