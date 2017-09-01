Убийство Вороненкова: прокуратура в ближайшее время объявит результаты расследования

Генеральная прокуратура Украины сообщила российской стороне сведения о результатах расследования убийства бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова, не соответствует действительности.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Распространена в российских СМИ информация о том, что органы прокуратуры Украины сообщили российской стороне сведения о результатах расследования убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, не соответствует действительности", - говорится в сообщении. Максимец добавила, что в настоящее время следствие по данному уголовному производству, которое проводит прокуратура города Киева, находится на завершающей стадии. Отмечено, что в ближайшее время будут объявлены результаты расследования.