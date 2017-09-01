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В Мариуполе проведут антитеррористические учения

Сегодня, 12:08 citynews.net.ua | Напечатать

Учения по противодействию террористической и диверсионной угрозам будут проводиться в Мариуполе в течение 18-20 сентября.

Об этом сообщает КГ АТЦ при Управлении СБУ в Донецкой области.

Тренировка состоятся при участии полиции, Нацгвардии, ГСЧС, пограничников, ВСУ в условиях, максимально приближенных к реальным.

Все действия будут происходить в рамках действующего законодательства.

"Управление СБУ в Донецкой области призывает жителей и гостей города в период учений не покидать без необходимости свои дома, соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами. Для предотвращения недоразумением при себе необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность", - говорится в сообщении.


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