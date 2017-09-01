Чехия заявила о готовности помочь Украине стать энергетически безопасной в условиях влияния России

Чехия готова помочь Украине стать энергетически безопасной страной.

Об этом сообщил Радио Свобода вице-премьер-министр Чехии Павел Белобрадек после встречи в Праге с министром энергетики Украины Игорем Насаликом.

По словам Белобрадека, это главный итог переговоров, которые касались энергетической безопасности Украины и перспектив сотрудничества двух стран в энергетической отрасли.

«Инструменты, которые использует Россия для влияния на политическую ситуацию, является именно вопросом энергетики. В то же время мы бы хотели, чтобы энергетика Украины модернизировалась, мы же можем предложить кибербезопасность, можем предоставить свой очень хороший опыт в области безопасности ядерной энергетики, а также сделать возможным, чтобы Украина смогла присоединиться к европейской энергетической системе и сама экспортировала электроэнергию в сети», - отметил Белобрадек.

Чешский вице-премьер также отметил, что Чехия как член Европейского союза обладает для этого соответствующими фондами и имеет соответствующий опыт их использования. В частности, Павел Белобрадек отметил, что «сейчас в США и в ЕС есть средства, выделенные для того, чтобы помочь Украине укрепить ее энергетическую независимость.

«И в этом мы хотим участвовать как с правовой стороны, так и с помощью нашего опыта, и благодаря нашим фирмам, которые уже сейчас, например, в области атомной энергетики очень активны», - добавил чешский вице-премьер.