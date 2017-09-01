В Харькове на автостанции полиция задержала двух мужчин с оружием и боеприпасами.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области в Facebook.

"Сотрудники полиции выявили несколько фактов незаконного ношения оружия и взрывных устройств. Мужчин с опасными предметами правоохранители обнаружили на автостанции", - говорится в сообщении.

Так, сообщается, что при проведении осмотра вещей в сумке у одного из мужчин, которые правоохранителям показались подозрительными, 22-летнего жителя другой области, был обнаружен штык-нож, немецкий боевой нож, а также корпус ручной гранаты РГД-5, Ф-1, два унифицированных запала к ручным гранатам. У другого мужчины - 23-летнего гражданина, полиция обнаружила корпус ручной гранаты РДГ-5 и унифицированный запал к ручным гранатам.

В настоящее время по данным фактам открыты уголовные производства по ч. 1 и ч.2 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.