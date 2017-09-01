В Волынской области из-за обвала шахты погиб человек

В Волынской области произошло обрушение здания на недействующей шахте, в результате чего погиб человек.

Об этом сообщает областное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, 13 сентября в 18:42 в службу "101" поступило сообщение о том, что на недействующей шахте №5 возле с. Грибовица Иваничевского района Волынской области произошло частичное разрушение 4-х этажного железобетонного здания. "На место происшествия были направлены дежурные отделения ДПРЧ-5 г. Нововолынск и ДПРЧ-18 пгт Березовка Управление ГСЧС в Волынской области.

Под железобетонными обломками сооружения обнаружено тело мужчины. Пострадавший был изъят из-под разрушенных конструкций с помощью аварийно-спасательного инструмента около 22:00", - говорится в сообщении. Причины трагического случая и все обстоятельства произошедшего выясняет специальная комиссия.