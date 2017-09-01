В Тернополе полиция возбудила три уголовных дела по фактам избиения детей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области. Как сообщается, в Тернополе зафиксировано три случая избиения несовершеннолетних: 15-летней старшеклассницы, семиклассницы и 10-летнего мальчика.

"Травмы девочкам нанесли сверстники. Старшая на школьном стадионе поспорила с двумя знакомыми девушками, которые его и избили. Младшую на перерыве между уроками ударил по голове одноклассник. Мальчик получил травмы на улице от взрослого незнакомца, личность которого правоохранители уже установили", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время по всем фактам открыты уголовные дела. Правонарушения квалифицированы по части 1 статьи 125 УК - нанесение легких телесных повреждений.