Глава Минобороны Канады в конце сентября посетит Украину

Министр национальной обороны Канады Харджит Сингх Саджан посетит Украину с официальным визитом в конце сентября 2017 года.

Об этом рассказал министр обороны Степан Полторак, передает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что во время визита министра обороны Канады в Украину, который запланирован на конец сентября, планируется обсудить дальнейшее развитие сотрудничества и практические аспекты реализации договоренности об оборонном сотрудничестве между Министерством обороны Украины, Министерством национальной обороны Канады и Вооруженными Силами Канады.

"Направления по помощи, которые взяла на себя Канада - проходят чрезвычайно успешно. Особенно хочется отметить миссию "Юнифайер" и материальную помощь, которую получает Украина от Канады. Между нашими народами построился чрезвычайно высокий уровень доверия, надеемся на углубление сотрудничества", - сказал Полторак в ходе встречи со стратегическим советником от Канады Джил Синклер.