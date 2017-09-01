На Одесщине сожгли мемориал Небесной сотни

В Одесской области, в райцентре Ананьев неизвестные ночью подожгли стенд мемориала воинам АТО и героям Небесной сотни.

Об этом сообщает местное издание Трасса Е-95.

Согласно сообщению, мемориал в центре города был недавно установлен общественными организациями.

По данным полиции, которые приводит издание, поджог был совершен около 2:30. При этом злоумышленники заранее вытащили и подожгли резиновые шины, которые были расположены за стендом.

Городские власти назвали произошедшее "дерзким актом политического вандализма".

Общественники же сообщили изданию, что это уже не первое надругательство над мемориалом. Ранее его обливали краской, вандалов так и не нашли.