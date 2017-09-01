Минюст предлагает законсервировать 13 тюрем

Министерство юстиции Украины предлагает законсервировать 13 тюрем, наполненность которых достигает менее половины, с целью экономии бюджетных средств.

Об этом сегодня на заседании правительства заявила заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова, передает РБК-Украина.

"Мы предлагаем для экономии бюджетных средств законсервировать 13 учреждений, которые наполнены от 8 до 44%", - заявила Севостьянова. По ее словам, содержание таких учреждений является неэффективным с точки зрения оплаты отопления и других энергоресурсов. Севостьянова отметила, что в случае принятия соответствующего решения удастся сэкономить советов 70 млн гривен государственных средств.