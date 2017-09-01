В Донецкой области пытавшуюся убить 8-летнего сына женщину поместили в психиатрическое учреждение

Женщина, которая совершила покушение на убийство 8-летнего сына в Соледаре, помещена в психиатрическое учреждение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Устанавливаются все обстоятельства совершения преступления.

Ранее сообщалось, что 10 сентября жительница Соледара кухонным топором ударила своего сына по голове, в результате чего ребенок получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга тяжелой степени, отек и набухание головного мозга. Мальчик находится в реанимационном отделении больницы Бахмута в крайне тяжелом состоянии.

Суд удовлетворил ходатайство Артемовской местной прокуратуры о помещении женщины, подозреваемой в покушении на убийство собственного ребенка, в психиатрическое учреждение.

Установлено, что 36-летняя женщина с 2015 года состоит на учете у врача-психиатра с диагнозом "шизофрения".

Досудебное расследование по ч.2 ст.15, п.2 ч.2 ст.115 (покушение на убийство малолетнего ребенка) УК Украины под процессуальным руководством Артемовского местной прокуратуры продолжается. Устанавливаются все обстоятельства совершения преступления.