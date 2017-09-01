Семенишин назначен новым руководителем Нацполиции Донецкой области

Новым руководителем Национальной полиции Донецкой области назначен генерал полиции 3-го ранга Николай Семенишин.

Об этом сообщает заместитель директора департамента коммуникаций МВД Украины Виктория Навроцкая в своем Facebook.

"Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой представил нового руководителя полиции Донбасса. Им стал генерал полиции 3-го ранга Николай Семенишин. Ранее он руководил полицией в Хмельницкой области", - сообщила она. Как сообщает местное издание 0629, нынешний начальник ГУНП в Донецкой области Виталий Невгад идет на повышение в должности.