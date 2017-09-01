Саакашвили ночью уехал из отеля во Львове в неизвестном направлении

Экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили этой ночью уехал из отеля во Львове в неизвестном направлении, сообщает ТСН.

"Еще с вечера в фойе отеля, где Саакашвили снимал номер, было очень людно: здесь находились охранники экс-главы Одесской ОГА и его соратники.

Позже все они резко вышли во двор, где сели в микроавтобус батальона "Донбасс" и другие машины и поехали в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

Сообщается, что позже отель покинул и сам Саакашвили. Его охрана заявила, что экс-чиновник уехал по делам. Через некоторое время микроавтобус вернулся в отель, однако делегация во главе с Саакашвили в отеле не появлялись.

Адвокат Саакашвили заявил, что точно не знает, где находится его клиент, однако предположил, что тот мог поехать в Черновцы.