В Запорожье в офисном здании произошел взрыв

Во вторник, 12 сентября, в Запорожье около 22 часов произошел взрыв у офисного здания.

Об этом сообщает "Радио Свобода". Отмечается, что здание находится на улице Патриотической.

"Пострадавших нет. Выехала взрыво-техническая служба и следственно-оперативная группа. Устанавливают обстоятельства инцидента", - сообщила пресс-секретарь главного управления Нацполиции в Запорожской области Екатерина Людвик.

Как отмечает издание, с тем же офисным зданием на улице Патриотической уже произошел похожий инцидент в ночь с 3 на 4 сентября 2015 года, в результате чего были повреждены перекрытия крыши здания.

В здании, возле которого произошел взрыв, ранее располагался офис местного бизнесмена Евгения Анисимова, который сейчас находится не в Украине. В 2011-2013 гг.местные СМИ сообщали о его влиянии на запорожский бизнес и власть. Также Анисимов был крупнейшим спонсором местных организаций "Партии регионов"