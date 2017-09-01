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СБУ объявила в розыск Черновецкого

Вчера, 19:29 citynews.net.ua | Напечатать

Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого. Соответствующая информация размещена на сайте Министерства внутренних дел.

Отмечается, что его обвиняют по статье 364 ч. 2 (злоупотребление властью или служебным положением). Суд разрешил задержать разыскиваемого с целью привода

По данным МВД, Черновецкий исчез 24 июля 2017 года.

Напомним, суд разрешил задержать экс-мэра Киева Леонида Черновецкого.

14 июля Генеральная прокуратура сообщила о подозрении Черновецкому в злоупотреблении властью или служебным положением.


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