Из Украины запускают новые авиарейсы в Польшу

В Украине с июня 2018 года авиакомпания-лоукостер Wizz Air намерена увеличить число полетов на линии Львов-Вроцлав до четырех рейсов в неделю.

Об этом сообщает avianews. Сообщает, что в продажу билеты на дополнительную частоту поступят в ближайшие несколько недель.

"Подчеркивая свою приверженность региону, Wizz Air рад продолжать свое продуктивное сотрудничество с Международным аэропортом Львов им. Даниила Галицкого и предлагать еще больше новых возможностей в будущем", - заявили в Wizz Air.

Как известно, рейс Львов-Вроцлав лоу-кост запустил 13 апреля 2017 года, вернувшись во Львов после двухлетнего перерыва в полетах. Сейчас рейсы по данному маршруту выполняются два раза в неделю. С 21 сентября добавится третья частота по средам.