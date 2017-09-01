» » Саакашвили обжалует лишение его украинского гражданства

Саакашвили обжалует лишение его украинского гражданства

Сегодня, 17:12 citynews.net.ua | Напечатать

Адвокаты Михаила Саакашвили заявляют, что будут обжаловать лишение его гражданства в Высшем админсуде.

Об этом сказал один из защитников Саакашвили Маркиян Галабала, сообщает Укринформ.

«Мы ждем судебного разбирательства админпротокола, чтобы продолжать отстаивать свою позицию. Одним из дальнейших наших шагов будет обжалование указа Президента о лишении Саакашвили гражданства Украины в Высшем админсуде», - заявил Галабала.

Напомним, 10 сентября лишенный украинского гражданства экс-глава Одесской ОГА Михаила Саакашвили перешел границу с Польшей на украинской стороне ПП «Шегини».

Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также депутатов и общественных деятелей, которые его сопровождали, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

По данному факту полиция внесла в ЕРДР сведения по признакам преступления по ст.332 «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины». Позже уголовное производство начали расследовать еще по одной статье – части 2 статьи 342 (сопротивление сотруднику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему при исполнении этими лицами возложенных на них обязанностей по охране общественного порядка).


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:31

Боевики 4 раза обстреливали силы АТО за день. На Луганщине двое военных получили ранения

Сегодня, 18:21

На всей территории Украины начались командно-штабные учения

Сегодня, 17:59

Подгруппа по безопасности Трехсторонней контактной группы по Донбассу проведет скайп-встречу

Сегодня, 17:35

ООН: Боевики не позволяют заложникам общаться с родными

Сегодня, 16:38

На остановке в Мирной Долине глава "Датской группы по разминированию" нашел боеприпас

Сегодня, 16:31

Глава "Хлеб Украины" был задержан на взятке 7 тыс. долларов

Сегодня, 15:12

В Лисичанске задержали банду воров

Сегодня, 14:53

Минобороны озвучило новые зарплаты военных в зоне АТО

Сегодня, 14:39

Лутковская просит об увеличении полномочий

Сегодня, 13:55

Порошенко поднимет вопрос введения миротворцев на Донбасс на Генассамблее ООН

Сегодня, 13:33

Заместителю мэра Северодонецка вручили подозрение

Сегодня, 12:58

Сутки в зоне АТО прошли без потерь

Новости Украины:

Сегодня, 18:38

Из Украины запускают новые авиарейсы в Польшу

Сегодня, 17:12

Саакашвили обжалует лишение его украинского гражданства

Сегодня, 16:36

Саакашвили находится на территории Украины незаконно

Сегодня, 16:31

Глава "Хлеб Украины" был задержан на взятке 7 тыс. долларов

Сегодня, 15:13

На Прикарпатье построят ветровые электростанции

Сегодня, 14:55

В Украине снижаются цены на автогаз

Сегодня, 14:42

Общественное телевидение может отказаться от трансляции Олимпийских игр

Сегодня, 13:56

Минэнерго утвердило новый устав "Укрэнерго"

Сегодня, 13:29

В Харькове умер пилот потерпевшего крушение самолета

Сегодня, 12:59

Бывший мэр Святогорска попался на коррупции

Сегодня, 12:26

Венгрия пожаловалась в ОБСЕ и ООН из-за языковой статьи украинского закона об образовании

Сегодня, 12:03

Суд начал рассмотрение жалобы на меру пресечения сына Шуфрича

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Сентябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 



^Наверх

 