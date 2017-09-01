Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили находится на территории Украины незаконно.

Об этом сегодня в ходе брифинга сообщил директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко, передает РБК-Украина.

"По нашему убеждению, да (незаконно, - ред.)", - сказал он.

Шевченко также сообщил, что Государственная пограничная служба уже вручила Саакашвили административный протокол о совершении административного правонарушения, однако для задержания Саакашвили у них не было достаточных оснований.

Напомним, ранее сообщалось, что Саакашвили подписал протокол о незаконном пересечении границы с возражениями. "Сегодня во Львове сотрудники Госпогранслужбы вручили Михаилу Саакашвили административный протокол о незаконном пересечении границы. Он с ним ознакомился и подписал с возражениями", - сообщали в Госпогранслужбе.