В Украине снижаются цены на автогаз

С 11 по 12 сентября розничные цены на сжиженный газ в среднем по стране снизились на 6 коп./л - до 15,31 грн/л.

Об этом сообщает специализированный ресурс enkorr со ссылкой на ценовой мониторинг рынка "Консалтинговой группы А-95".

Дешевле всего по стране газ продается в розничной сети компании "Глуско-Украина" ("Восток") – по 13,50 грн/л. По 13,65 грн/л продает газ "Авантаж", за сутки в этой сети цена опустилась на 30 коп./л.

Цены на SOCAR, WOG, "Параллель" и в сети группы "Приват" за прошедшие сутки не изменилась. AMIK, KLO и Marshal опустили их на 20 коп./л, UPG – на 40 коп./л, "Барс-2000" – на 50 коп./л.