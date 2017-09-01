Министерство энергетики и угольной промышленности утвердило новый устав ГП "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава НЭК Всеволод Ковальчук.

Документом предусматривается создание независимого наблюдательного совета предприятия. "О реформе госпредприятий ...Новый устав ГП "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" только что подписал министр энергетики Игорь Насалик. Независимому наблюдательному совету быть", - написал Ковальчук.