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В Харькове умер пилот потерпевшего крушение самолета

Сегодня, 13:29 citynews.net.ua | Напечатать

В Харькове умер пилот потерпевшего крушение самолета, который накануне опрыскивал поле в Харьковской области.

Об этом сообщает местное издание "Городской Дозор". "55-летний пилот, пострадавший во время падения самолета, опрыскивавшего поле, умер сегодня утром в харьковской "неотложке", - говорится в сообщении.

Согласно информации издания, в городском совете сообщили, что врачи сделали все, что могли.

Отмечается, что мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Напомним, ранее сообщалось, что под Харьковом в районе села Охочее в Нововодолажском районе потерпел крушение самолет, опыляющий поля. Так, летательный аппарат упал в Нововодолажском районе в районе села Охочее.

Сообщается, что пострадавший находился на борту самолета НАРП-1 один. Было известно, что командир самолета доставлен в Нововодолажскую больницу в крайне тяжелом состоянии.


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