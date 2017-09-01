Бывший мэр Святогорска попался на коррупции

Бывшего главу Святогорского городского совета оштрафовали за совершение административного коррупционного правонарушения, - сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

В суде был рассмотрен протокол о совершении бывшим главой Святогорского городского совета административного правонарушения, связанного с коррупцией, предусмотренного ч. 1 ст. 172-7 (нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов) КоАП.

В декабре 2016 года Святогорский городской совет принял решение "О внесении изменений в Положение о звании "Почетный гражданин города Святогорска", согласно которому такой гражданин, если он одновременно является должностным лицом местного самоуправления, теряет льготы, предусмотренные указанным Положением.

"Однако, бывший мэр, имея указанный статус, подписал распоряжение, которым приостановил действие решения горсовета, и в нарушение требований антикоррупционного законодательства не сообщил Национальному агентству по предупреждению коррупции об имеющимся у него конфликте интересов в принятом решении", - говорится в сообщении.

Славянский городской суд поддержал позицию прокуратуры и экс-глава городского совета признан виновным в совершении указанного правонарушения. На мужчину наложено административное взыскание в виде штрафа.