Венгрия пожаловалась в ОБСЕ и ООН из-за языковой статьи украинского закона об образовании

Венгрия обратилась к генеральному секретарю ОБСЕ, уполномоченному организации по делам нацменьшинств и действующему председателю ОБСЕ, верховному комиссару ООН по правам человека и комиссару ЕС по вопросам расширения и европейской политики добрососедства с жалобой на статью о языке в новом законе Украины об образовании.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

В письме венгерское правительство обращает внимание международных организаций на принятие Верховной Радой нового закона об образовании, который, по мнению Будапешта, будет ущемлять права венгерского меньшинства в Украине.

По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, его страна также просит принять безотлагательные меры, чтобы этот закон не вступил в силу.

Напомним, венгерское и румынское сообщества в Украине выразили обесокоенность языковой статьей закона об образовании.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отрицает возможность ущемления языков национальных меньшинств в школах в связи с принятием нового закона.

Статья 7 закона, которая касается языка обучения, вызвала в зале Верховной Рады споры. Она предусматривает, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Нацменьшинствам гарантируют право учиться в коммунальных дошкольных учреждениях «наряду с государственным языком соответствующего национального меньшинства».

Это право реализуется через отдельные классы с обучением на языке нацменьшинства наряду с государственным, и не распространяется на классы с обучением украинского языка.

Коренным народам Украины гарантируют право на обучение в коммунальных учреждениях дошкольного и общего среднего образования наряду с государственным языком соответствующего коренного народа.

Лицам, принадлежащим к коренным народам, национальным меньшинствам Украины гарантируется право на изучение языка соответствующего коренного народа или национального меньшинства в коммунальных учреждениях общего среднего образования или через национальные культурные общества.