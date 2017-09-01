Суд начал рассмотрение жалобы на меру пресечения сына Шуфрича

В Апелляционном суде Киева началось рассмотрение жалобы столичной прокуратуры на меру пресечения подозреваемому сыну народного депутата Нестора Шуфрича в дорожно-транспортном происшествии на Шота Руставели.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в Facebook.

Прокурор в судебном заседании среди прочего отметил, что суд первой инстанции в своем решении не разъяснил, почему личное поручительство является тем самым действенным мерой пресечения, который способен обеспечить надлежащую процессуальную поведение подозреваемого. Кроме того, районным судом дана оценка тому обстоятельству, что поручитель является родным отцом подозреваемого.

Собственно в таком случае интересы собственного сына могут перевесить обязанность поручителя перед судом. Также прокурор внес ходатайство о допросе в судебном заседании представителя потерпевшего о состоянии его здоровья в настоящее время.