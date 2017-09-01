В Покровске сократили зарплаты в счет долга за водоотвод

Жители Покровска Донецкой области имеют задолженность по оплате за водоотведение в размере 13 миллионов гривен.

Об этом говорится в сюжете местного телеканала «Орбита».

Большая часть долга стоит перед жителями многоэтажных домов – 9 миллионов гривен. Сейчас сотрудники коммунального предприятия «Вода Донбасса» отключают должников от канализации, сообщил замдиректора Владимир Хижняк.

Как сообщают журналисты, на некоторых городских предприятиях начали составлять списки должников, у которых будет изыматься часть зарплаты для погашения долга. Такая схема уже введена в медицинских учреждениях Покровска.

« 3,5 [тысячи гривен] уже заплатили на сегодня, остается 7 тысяч, которые будут платить в течение четырех месяцев через нашу бухгалтерию», – прокомментировала и.о главврача Покровского Центра первичной медико-санитарной помощи Ольга Воробьева.

По словам заместителя мэра Покровска Валерия Аржавитина, в течение недели через бухгалтерии местных предприятий было собрано около 200 тысяч гривен.

Кроме того, принудительно оплачиваются долги через коммунальные структуры города, в том числе, путем реструктуризации долга.

«Когда люди обращаются за какой-либо справкой, мы проверяем долги, предлагаем заплатить, объясняем, что услугу невозможно предоставить, так как задолженность и нет людям возможности платить зарплату. Если нет у людей возможности, заключаем договоры по реструктуризации», – начальница КП «Центр единого заказчика» (ЦЭЗ) Юлия Диндимарченко.

Она отметила, что таким способом собирают задолженности с пользователей КП «Покровскводоканал», теплосети и управления городского хозяйства. Руководительница ЦЭСС также сообщила, что предприятием уже было подано несколько судебных исков.

Помимо услуг по водоотведению, жители Покровска имеют задолженность за квартплату в сумме около 5 миллионов гривен.