Во Львовской области открыли самую мощную кровельную солнечную электростанцию

В городе Борислав на Львовщине открыли новую солнечную электростанцию ​​ООО «Синтез Солар», состоящую из двух частей - наземной и кровельной, которая является самой мощной в Украине. Об этом сообщает Львовская облгосадминистрация.

Согласно сообщению, оборудование оснащено солнечными модулями и инверторами китайского и немецкого производства.

«Здесь находится 4600 панелей. Наземная электростанция имеет общую мощность - 326,12 кВт, кровельная - 1,114 МВт. Годовая общая генерация будет составлять примерно - 1,4 млн. кВт/ч», - сказал директор ООО «Синтез Солар» Юрий Пасечник.

Председатель Львовской ОГА Олег Синютка отметил, что "если говорить интересами области - это и дополнительные рабочие места, и производственные мощности".