Чубаров собирает митинг в поддержку Чийгоза

В Киеве состоится митинг в поддержку осужденного в Крыму заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза.

Об этом сообщил председатель Меджлиса Рефат Чубаров.

«13 сентября 2017 года в Киеве состоится митинг в поддержку несломленного и мужественного борца, заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза, осужденного российскими оккупантами к 8 годам лишения свободы», - написал он в Facebook.

Ожидается участие в митинге представителей общественных организаций, правозащитников, народных депутатов Украины, жителей Крыма, которые были вынуждены покинуть полуостров в результате его оккупации.

«На митинге приветствуются только государственные флаги Украины и крымскотатарские национальные флаги. Пожалуйста, приносите их с собой! - отметил Чубаров. Особенно приветствуются собственноручно изготовленные плакаты со словами поддержки Ахтема Чийгоза и других украинских политзаключенных, репрессированных в России и в оккупированном Крыму. Карикатуры на Путина и его окружения - достойные также похвалы».

Место проведения митинга – Майдан Незалежности, начало запланировано на 17:30.