В Киеве неизвестные избили битами работников СТО и буянили в полиции

В Соломенском районе Киева неизвестные избили битами работников станции технического обслуживания.

Об этом сообщает пресс-служба столичного главка.

Работники СТО сообщили, что на территорию заехали четверо неизвестных и попросили заменить в автомобиле смазку. Мужчины ответили, что придется немного подождать.

Это разозлило клиентов – и один из них несколько раз ударил работника в лицо. После этого нападавший побежал к своему автомобилю, достал биту и продолжил ей бить других работников.

Когда сотрудники сообщили, что на территории есть видеокамеры, нападающий с товарищами побежал в помещение с системой видеонаблюдения и забрали жесткий диск с записью.

Врачи «скорой» диагностировали у одного из работников закрытую черепно-мозговую травму и перелом носа. Правоохранители на месте происшествия опросили участников конфликта и свидетелей.

Из авто нападающих изъята бита, жесткий диск, тубус от РПГ, патроны к гладкоствольному ружью, газовый пистолет и пакет с веществом белого цвета. Все эти вещи отправили для проведения экспертизы, после которой возможна дополнительная правовая квалификация действий злоумышленников.

Всех участников инцидента доставили в Соломенское управления полиции, где правонарушители начали конфликтовать с правоохранителями. Мужчины сломали камеру видеонаблюдения и повредили потолок в комнате приема граждан территориального управления полиции.

Сведения по данному факту внесены в единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до семи лет.

Один из нападавших – 30-летний киевлянин – задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, другим трем вручена повестка о вызове для проведения следственных действий.