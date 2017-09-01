Во Львове правоохранители прибыли в отель к Саакашвили

Во Львове пограничники и полиция прибыли в отель к экс-главеЛьвовской облгосадминистрации Михаилу Саакашвили.

Об этом сообщает Zaxid.net. "Утром 12 сентября в отель "Леополис", расположенный на улице Театральной в центре Львова и в котором остановился Михеил Саакашвили прибыли пограничники и полиция", - говорится в сообщении.

Согласно информации издания, пограничники намерены донести Саакашвили содержание протокола об админнарушении относительно незаконного пересечения им государственной границы 10 сентября 2017 года. Кроме того, для обеспечения порядка они вызвали на место полицию.

Так, на видеостриме из львовского отеля не видно Михаила Саакашвили, но с пограничниками общаются народные депутаты, которые его сопровождают, в частности, Семен Семенченко и адвокаты.