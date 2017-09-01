Тимошенко попала в базу данных «Миротворца»

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко попала в базу данных сайта «Миротворец».

Это связано с незаконным пересечением государственной границы Украины, нападением на пограничников при исполнении ими своих обязанностей по охране государственной границы Украины в составе группы лиц, участием в подготовке незаконного пересечения государственной границы Украины лицом без украинского гражданства и манипулированием общественно значимой информацией.

Также в действиях Тимошенко усматривается нарушение закона по ст. 332 УК Украины.