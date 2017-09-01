Боевики ДНР не пропустили миссию ОБСЕ в оккупированный поселок

Боевики так называемой ДНР вчера, 10 сентября, не пустили наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Донбассе в восточную часть оккупированного боевиками поселка Мичурино.

Об этом сообщается в отчете СММ. Сообщается, что наблюдатели были остановлены вооруженными боевиками так называемой "Донецкой народной республики".

"Вооруженные лица в контролированном ДНР Мичурино (61 км к югу от Донецка) остановили СММ и не разрешили войти в восточную часть села. Миссия проинформировала СЦКК", - сообщается в отчете Миссии.