В Херсонской области сотрудника Госпогранслужбы задержали на взятке

В Херсонской области сотрудника Государственной пограничной службы Украины задержали на взятке в 10 тыс. гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры области. "Работниками прокуратуры Херсонской области и отделом по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления Службы безопасности Украины в Херсонской области разоблачен в Голопристанском районе работник органов Государственной пограничной службы Украины, который требовал и получил от гражданина неправомерную выгоду в сумме 10 тыс. гривен за беспрепятственный вылов в акватории Черного моря водных живых ресурсов", - говорится в сообщении.

В настоящее время ему сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины. Сотрудник Госпогранслужбы подозревается в принятии предложения, обещания или получении неправомерной выгоды. Правоохранители решают вопрос об избрании ему меры пресечения.