В Одессе задержали банду, которая занималась разбоями

В Одессе задержали банду, которая под видом сотрудников Службы безопасности Украины нападала на иностранцев.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ. "Сотрудники Управления внутренней безопасности СБУ задержали злоумышленников, которые занимались разбойными нападениями на иностранцев, под видом проведения следственных действий "сотрудниками спецслужбы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, злоумышленники проводя "обыски" пришли к бизнесмену одной из стран Южной Азии и завладели его автомобилем.

В целом СБУ задокументировала три факта "отжима" злоумышленниками имущества и денег иностранцев.

"Оперативники СБ Украины совместно с полицией задержали организатора и двух сообщников в Одессе и обнаружили у них похищенное авто. Во время обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли поддельное решение суда, которое участники группировки "демонстрировали" во время разбойных нападений, нанося вред имиджу СБУ", - говорится в сообщении. Сейчас задержанным объявлено о подозрении по ст. 187 и ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины. Организатору банды избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, следственные действия продолжаются.