Во Львовской области официально открыли военные учения Rapid Trident-2017

На базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного состоялась официальная церемония открытия украинского-американских командно-штабных учений Rapid Trident-2017.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

В этом году в военных маневрах участвует около 2500 военнослужащих из 15 стран мира. Кроме Украины и США, к учениям привлечены военнослужащие из Канады, Болгарии, Грузии, Эстонии, Италии, Латвии, Литвы, Молдовы, Норвегии, Польши, Румынии, Турции и Великобритании. Крупнейшие иностранные контингенты - от армий США и Канады (всего около 500 человек). От Украины в учениях примет участие более тысячи человек. Для проведения обучения привлечены несколько десятков единиц автомобильной и легкобронированной техники.

Выполнение упражнений боевых стрельб не предвидится. На учениях также состоится ряд совместных мероприятий с привлечением двух вертолетов "Ми-8", самолета "АН-26" и американского "С-130". В частности, будут отрабатываться элементы медицинской эвакуации, десантирования грузов и личного состава. Учения Rapid Trident-2017 продлятся две недели на разных участках военного полигона Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск.