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В тюрьмах по всему миру находятся 170 журналистов

Сегодня, 15:15 citynews.net.ua | Напечатать

Журналисты и свобода СМИ сегодня нуждаются в защите со стороны международного сообщества. При этом в тюрьмах по всему миру сейчас находятся 170 журналистов.

Об этом во время открытия в Варшаве ежегодной конференции ОБСЕ по человеческому измерению заявил представитель организации по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, сообщает корреспондент Укринформа.

"Сегодня 170 журналистов находятся в тюрьмах по всему миру", - отметил Дезир.

Он подчеркнул, что журналисты очень часто подвергаются угрозам, пыткам, преследованиям, похищениям и убийствам.

Дезир подчеркнул, что сегодня главными проблемами свободы СМИ являются пропаганда, дезинформация, которые приобрели "неслыханных масштабов", а также желание контролировать интернет.

Представитель ОБСЕ подчеркнул, что сейчас следует отказаться от тезиса, что свобода СМИ противоречит безопасности и противодействию терроризму.


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