В Тернопольской области женщина перечислила мошенникам за "выигрыш" автомобиля 162 тысСегодня, 14:44
В Тернопольской области женщина перечислила мошенникам за якобы выигрыш автомобиля 162 тыс. грн.
Об этом сообщили в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области.
Женщине на мобильный телефон пришло смс-сообщение о выигрыше автомобиля Skoda. Женщина посмотрела сайт "организаторов лотереи", после этого позвонила по указанному в смс номеру, где ей подтвердили, что в лотерее выиграл именно ее номер телефона, счет которого женщина пополняла через платежные терминалы.
Женщине также пояснили, что для получения автомобиля ей нужно только заплатить налог на выигрыш, а также услуги по перевозке автомобиля в Тернополь.
Поэтому жительница Черткова перечислила 162 тыс грн на указанные ей счета.
Вскоре она поняла, что стала жертвой мошенников, и в конце прошлой недели обратилась в полицию.
По факту мошенничества открыто уголовное производство.