Сторонникам Саакашвили может грозить до 15 лет тюрьмы за избиение пограничников

Сторонникам экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, которые вчера совершили прорыв через госграницу, может грозить до 15 лет тюрьмы за избиение пограничников.

Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, сообщает ТСН.

"348 статья нанесение телесных повреждений военнослужащим при исполнении служебных обязанностей. Эта статья при дополнительных отягчающих обстоятельствах может тянуть до 15 лет", - отметил Слободян.

Напомним, ранее сообщалось, что в Государственной пограничной службе Украины заявили, что во время инцидента с массовым прорывом через границу сторонников бывшего президента Грузии, экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили в пункте пропуска "Шегини" пострадали 12 бойцов Национальной полиции и 5 Госпогранслужбы. Как известно, бывшему руководителю Одесской облгосадминистрации Михаилу Саакашвили вместе со сторонниками вечером в воскресенье, 10 сентября 2017 года, удалось прорваться на территорию Украины после пребывания в Польше.