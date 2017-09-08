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В РФ завели новые уголовные дела против Полторака и Муженко

Сегодня, 10:56 citynews.net.ua | Напечатать

Следственный комитет РФ возбудил новые уголовные дела в отношении министра обороны Украины Степана Полторака и начальника Генерального штаба Виктора Муженко, сообщает пресс-служба СК РФ.

«Главным следственным управлением СК России возбуждено еще 20 уголовных дел в отношении министра обороны Украины Степана Полторака, его заместителей Олега Руснака, Ивана Шевчука, Игоря Павловского, Александра Дубляна, начальника Генерального штаба Виктора Муженко, а также его первых заместителей и заместителей Игоря Колесника, Сергея Бессараба и Владимира Хижего, должностных лиц, осуществляющих руководство разведкой, сухопутными войсками и воздушными силами, в том числе специальными операциями: Сергея Попко, Василия Бурбы, Сергея Наева, Анатолия Пушнякова, Александра Красноока, Александра Павлюка, Андрея Грищенко, Александра Локоты, Сергея Дроздова, Михаила Забродского, Игоря Лунева и Игоря Воронченко. В их действиях следствие усматривает признаки преступлений, предусмотренных ст.ст.356, 357 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны, геноцид)», – говорится в сообщении.

Отмечается, что, по версии следствия, в период 2016-2017 годов указанные лица «в нарушение Протокола о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандума к нему, а также положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительного протокола II к ней, Конвенции о правах ребенка, Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказания за него и других нормативных правовых актов, осуществляя общее руководство войсковыми операциями, отдавали заведомо преступные приказы бойцам силовых структур Украины о проведении прицельных артиллерийских обстрелов из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры, расположенных в населенных пунктах самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик». «Очевидно, что все эти лица действовали по мотиву ненависти к русскоязычному населению, проживающему в Донбассе, желая его гибели. Об этом четко свидетельствуют результаты обстрелов – погибло 110 гражданских лиц, получили ранения 430 мирных граждан, не имеющих отношения к вооруженному конфликту. Среди них есть и дети, и женщины, и пенсионеры. Разрушено или частично уничтожено более 1285 объектов инфраструктуры, а это жилые дома, школы, больницы и другие гражданские объекты, что еще раз подтверждает желание украинских военных истребить русскоязычное население и не дать самим определять, как им жить», – сообщили в СК РФ.


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