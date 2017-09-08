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Саакашвили должен явиться в "Шегини" и пройти процедуру оформления

Сегодня, 10:00 citynews.net.ua | Напечатать

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили должен явиться в пункт пропуска "Шегини" и пройти процедуру оформления или прибыть в подразделение Миграционной службы.

Об этом министр сообщил в Facebook. "Саакашвили и всем незаконно перешедшим границу нужно незамедлительно выбрать из двух вариантов: прибыть в пункт пропуска Шегени и пройти процедуру оформления и/или прибыть в подразделение Миграционной службы", - заявил Аваков.

По его словам, всем участникам прорыва Саакашвили через границу, в том числе народным депутатам, надлежит явиться в полицию для дачи показаний. Кроме того, все, кто принимали участие в прорыве границе и нападении на пограничников и полицейских понесут наказание.

"Вне зависимости от поведения вышеназванных персонажей - погранслужба, полиция и Миграционная служба проводит необходимые законные процессуальные действия", - резюмировал Аваков.   Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает преступлением прорыв экс-главы ОГА и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили украинской границы.


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