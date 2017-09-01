Нонсенс: Центральным поселком под Одессой руководит глава без гражданства и паспорта?

В Одесской области создается Таировская объединенная территориальная громада, где осенью должны состояться первые выборы головы и местных депутатов. Однако главный претендент на пост председателя ОТГ – действующий поселковый голова Хасан Хасаев – оказался в центре скандала из-за недействительности своего паспорта гражданина Украины.

Пгт Таирово примечателен тем, что примыкает к Одессе, и многие его жители работают в столице региона и фактически считают себя одесситами. Также бизнес и иная деятельность тесно связана с Одессой. Поэтому ситуация вокруг Хасаева вышла за рамки «местечковой». Кроме того проблема в рамках Украины не стандартная – получается поселком руководит и является госслужащим с доступом к гостайне не гражданин Украины, с незаконно выданным паспортом.

Сам Хасан Хасаев – уроженец Республики Дагестан, родился 9 марта 1959 года. В Одесскую область попал в конце 80-х прошлого века, здесь создал семью, работал в сфере торговли, а при независимой Украине был уже бизнесменом и пошел в политику. После распада СССР в 1991 году получил паспорт гражданина Украины, а с 2015 года, победив на выборах поселкового головы, возглавляет пгт Таирово.

Осенью 2016 года в рамках следственных мероприятий была проведена проверка по заявлению о возможном отсутствии у Хасаева гражданства Украины, полученного законным способом. А в соответствии с законодательством, поселковым головой может быть только гражданин Украины. Результаты проверки облуправления Государственной миграционной службы (ГМС) гласят, что оснований считать Хасаева гражданином Украины нет, а украинский паспорт он получил «с нарушениями».

В частности в выводах ГМС от 28.10.2016 говорится: «… регистрация Хасаева Х. Г. по состоянию на 24.08.1991г. и на 13.11.1991 не подтверждается документально, по вопросам приобретения гражданства Украины в Главное управление ГМС Украины в Одесской области не обращался… Паспорт гражданина Украины серии ОК №021029, выданный Киевским РО ГУ ГМС Украины в Одесской области 26.08.16 на имя Хасаева Хасана Гаруновича, уроженца Республики Дагестан Хасавюртовского района с. Новогагатли считать недействительным и таким, который подлежит изъятию и уничтожению».

После такого заключения чтобы «узаконить» свое гражданство, в декабре 2016 года Хасаев подал иск на ГМС. Одесский окружной административный суд начал рассмотрение дела по существу в мае 2017 года.

В суде Хасаев пытался доказать, что официально зарегистрирован в Одессе, и стал гражданином Украины, как и все другие жители страны, сразу после провозглашения независимости Украины.

Судебная коллегия тщательно изучала все доводы.

Первый паспорт по законодательству бывшего СССР выдавался в 16 лет. Но сведения о первом паспорте Хасаева во всех картотеках отсутствуют. Судом установлено, что в 1986 году Хасаев получил паспорт образца СССР после освобождения из мест лишения свободы в городе Таганроге Ростовской области, где отбывал наказание с 1983 по 1986 года по ст. 153 (спекуляция) УК УССР. Сам Хасаев свидетельствовал, что с 1983 по 1984 год он просидел в СИЗО. А потом был направлен на «химию» в Таганрог, где через 2 месяца серьезно заболел. И его якобы отправили в Одессу на лечение, которое он проходил до 1986 года, то есть до окончания срока.

Таганрогский паспорт ему обменяли на паспорт гражданина Украины уже в Одессе только в 1996 году. Как отметил Хасаев, этот украинский паспорт он потерял. И в августе 2016 года обратился в паспортный стол за дубликатом, а 26 августа получил новый паспорт гражданина Украины серии ОК № 021028. Но в нем была допущена техническая ошибка в месте рождения. Поэтому паспорт тут же списали как технически испорченный. И Хасаев в этот же день в Киевском РОВД г. Одессы получает опять новый паспорт… под следующим порядковым номером – ОК № 021029 (при этом на подачу нового пакета документа, оплату сборов и пр. должно уйти как минимум день, а паспорт не выписывается мгновенно после поступления заявки). Основанием же для получения последнего (нынешнего) паспорта стал… предпоследний, выданный и списанный в тот же день.

В ходе судебного процесса выяснилось, что процедура с выдачей-перевыдачей паспортов также была проведена с многочисленными нарушениями.

Суд отметил, что не является подтверждением места проживания в Украине (а это основание для гражданства и, следовательно, выдачи паспорта) ни заключение Хасаевым брака в 1982 году, ни его военный билет.

Также не были приняты судом в качестве доказательств представленные документы о местах регистрации в Одессе и области: одни были заверены не зарегистрированным обществом самоорганизации населения, а в домовой книге вообще фигурировали данные из непонятного паспорта Хасаева. В частности, всплыл еще один паспорт – выданный якобы 27.05.1980 в Дагестанской АССР, который нигде более не фигурирует. Сам Хасаев заверял, и документы свидетельствуют, что первый свой паспорт гражданина Украины в 1996 году он получил на основании обмена паспорта от 01.02.1986, выданного в Таганроге.

Судьи детально проверяли все предоставляемые Хасаевым документы, акцентируя внимание на множестве неточностей и несоответствий в них. Кроме того, председательствующий отметил еще одну «странность»: у Хасаева отсутствуют оригиналы, их заменяют дубликаты (паспорт, военный билет, трудовая книжка, документы об образовании и пр.). На это в ходе заседания адвокат истца лишь лаконично произнес: «Это жизнь».

Одесский окружной административный суд более полугода рассматривал иск Таировского поселкового головы. В итоге 7 августа 2017 года суд вынес решение: в иске Хасаеву относительно законности выдачи ему паспорта гражданина Украины отказать в полном объеме.

«При этом суд объявляет после судебного заседания о том, что предметом рассмотрения указанного дела не было и не является лишение истца гражданства Украины. Это вообще не относится к компетенции суда», – прокомментировала председатель судейской коллегии Наталья Бжассо.

Хасаев с решением суда первой инстанции не согласен и намерен обжаловать его в Одесском апелляционном административном суде. Тем временем, видимо, в качестве жеста отчаяния, Хасаев, в приказном порядке собирается сгонять чиновников и подконтрольных коммунальщиков с бюджетниками, на пикет возле Одесской огблггосадминистрации. Сия акция давления на суд запланирована на понедельник, 11 сентября.