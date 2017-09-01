За месяц мигранты совершили более 700 правонарушений

В рамках спецоперации "Мигрант" в августе сотрудники Нацполиции выявили 713 правонарушений со стороны иностранцев на территории Украины.

Об этом заявил заместитель главы Национальной полиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин, передает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Отмечается, что основной целью операции стало выявление иностранцев, которые негативно влияют на криминогенную обстановку и привлечение виновных к уголовной ответственности. В течение августа полицейские обнаружили 713 уголовных преступлений, совершенных иностранцами или лицами без гражданства.

В частности, раскрыто шесть умышленных убийств, в которых лицам сообщено о подозрении, семь разбойных нападений и 23 грабежа. Также в 123 случаях установлена ​​причастность иностранцев к совершению краж. Кроме того, в этот же период полицией пресечена деятельность шести преступных групп и задержаны трое "воров в законе".