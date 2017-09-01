В Киеве произошла перестрелка

В Киеве сегодня, 8 сентября 2017 года, произошла перестрелка на перекрестке ул. Дегтяревской и Зоологической.

В результате стрельбы ранены 2 человека. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.

"Столичные полицейские устанавливают обстоятельств ранения двух человек. Происшествие произошло в Шевченковском районе. На место выехали все полицейские службы", - говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, сначала правоохранители получили сообщение о том, что на улице Белорусской обнаружили автомобиль с поврежденными окнами, в салоне которого лежит предмет, похожий на автомат. Отмечается, что через несколько минут на линию 102 поступила информация о том, что в медицинский центр на улице Бердичевской за медицинской помощью обратились двое мужчин с огнестрельными ранениями.

Так, по вызовам выехали следственно-оперативная группа, патрульные полицейские, эксперты-криминалисты и сотрудники уголовного розыска. Правоохранители устанавливают обстоятельства совершенного, устанавливают свидетелей и очевидцев, а также наличие камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать событие.